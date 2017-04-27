Главный военный прокурор РФ уволен в отставку

Москва, , 13:25 — REGNUM Главный военный прокурор РФ Сергей Фридинский ушел в отставку, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

«Приказом генпрокурора РФ Юрия Чайки заместитель генпрокурора РФ — Главный военный прокурор государственный советник юстиции 1 класса Сергей Фридинский, освобожденный от занимаемой должности Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, уволен в отставку в связи с выходом на пенсию за выслугу лет», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне Совфед тайным голосованием принял решение об отставке Фридинского, который 11 лет занимал свой пост.

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