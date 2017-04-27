Представатели ЕС и Узбекистана обсудили двустороннюю повестку дня

Ташкент, , 13:06 — REGNUM Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов 27 апреля провел рабочую встречу со специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Питером Бурианом. Как сообщает МИД Узбекистана, в ходе беседы обсуждались состояние и перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и ЕС в политической, торгово-экономической, инвестиционной и финансово-технической сферах, а также отдельные региональные вопросы.

Стороны также рассмотрели практические аспекты подготовки к проведению в Узбекистане межрегиональной министерской встречи Евросоюз — Центральная Азия.

«Кроме того, состоялся обмен мнениями по графику и повестке дня предстоящих двусторонних контактов, заседаний совместных институтов взаимодействия», — сообщает внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

Узбекистан и ЕС взаимодействуют в рамках Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве (СПС) между Республикой Узбекистан и Европейскими Сообществами и их государствами — членами, которое вступило в силу 1 июля 1999 года.

Объем финансовой помощи ЕС в Узбекистане в 2014—2020 годах составляет 168 млн евро — средства направляются на создание новых рабочих мест, на проекты в сельском хозяйстве, образовании и других сферах.

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