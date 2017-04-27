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Киев решил заблокировать телеканалы ДНР, ЛНР и России

Политика

Турчинов просит деньги у Гройсмана на подавление телерадиовещания с ДНР, ЛНР и России

Телеэфир
espensorvik
Телеэфир

Киев, 27 апреля 2017, 13:03 — REGNUM  Украина разработала проект блокирования в Донбассе телерадиовещания из ДНР, ЛНР и России. На это украинской стороне понадобилось более трех лет с начала ведения боевых действий и информационный войн в Донбассе. Данную информацию 27 апреля подтверждает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ), передает ИА REGNUM.

Так, по словам секретаря СНБОУ Александра Турчинова, информационная агрессия — одна из самых опасных составляющих гибридной войны против Украины. «Информационная агрессия — одна из самых опасных составляющих гибридной войны, которую ведет против нас Россия. Поэтому блокирование деструктивного влияния сепаратистской и российской информационной пропаганды в зоне проведения АТО — одна из наших приоритетных задач», — сказал Турчинов.

Он сообщил, что Государственная служба специальной связи и защиты информации доложила о детально разработанном проекте информационной защиты, «который позволит заблокировать антиукраинское телерадиовещание вдоль линии разграничения» в Донбассе.

Для реализации мер по информационной защите и противодействию информационной войне Турчинов обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой «выделить из резервного фонда Кабмина финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта». В частности Турчинов предложил закупить украинское оборудование, которое в разы дешевле иностранных аналогов.

«Предложенное Государственной службой специальной связи и защиты информации оборудование — украинского производства, оно эффективно решает возложенные на него задачи и на порядок дешевле иностранных аналогов», — пояснил Турчинов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля 2017 года президент Украины Петр Порошенко утвердил Доктрину информационной безопасности Украины. В частности Порошенко подписал Указ, которым ввел в действие решение СНБО «О Доктрине информационной безопасности Украины». Доктрина призвана противодействовать влиянию России на Украину, а также реализовать государственную информационную политику.

«На министерство информационной политики Украины возлагаются организация и обеспечение мониторинга средств массовой информации и общедоступных ресурсов отечественного сегмента сети Интернет с целью выявления информации, распространение которой запрещено в Украине. Мининформполитики также будет осуществлять мониторинг угроз национальным интересам и национальной безопасности в информационной сфере», — объяснили в пресс-службе.

Также доктрина возлагает ряд задач на МИД, Минобороны, СБУ, Государственную службу специальной связи и защиты информации, разведывательные органы, Национальный институт стратегических исследований.

Напомним, в марте 2017 года глава ДНР Александр Захарченко заявил, что республика расширила вещание своих теле‑ и радиоканалов на юго-восток Украины. По его словам, новый передатчик обеспечивает сигнал на территорию Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областей Украины. «С сегодняшнего дня наши теле‑ и радиопередачи будут транслироваться на территории Херсона и других ранее перечисленных городов», — сказал Захарченко.

Ранее, в августе 2016 года ДНР запустила передатчик для трансляции своего радио на территории Новоазовского и Тельмановского районов, а также г. Мариуполь (под контролем ВСУ).

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