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Заменят ли Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ?

Политика

Институт Forsa опубликовал данные последнего опроса жителей ФРГ в рамках грядущих парламентских выборов

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Иллюстрация: European People's Party
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Берлин, 27 апреля 2017, 12:57 — REGNUM  Заменит ли кто-нибудь Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ? Попадут ли представители «Альтернативы для Германии» в бундестаг? Депутаты от какой партии будут представлены в большинстве в парламенте?

На эти вопросы ответ будет получен осенью 2017 года после подведения итогов парламентских выборов, которые пройдут 24 сентября.

А пока немецкие исследовательские центры проводят опросы среди жителей ФРГ и пытаются выяснить общее настроение общественности, понять, кого граждане страны видят на посту главы правительства и какие партии поддержит население.

26 апреля Институт Forsa опубликовал данные, согласно которым по-прежнему лидирует Союз ХДС/ХСС, получивший 36% голосов, и СДПГ, заручившийся поддержкой 30% респондентов.

«Альтернатива для Германии» продолжает терять популярность, за нее проголосовали 9% опрашиваемых, вместо 9,5% в марте и 11,5% в январе 2017 года.

Однако в начале апреля партию поддерживали всего 8% респондентов. Последние результаты свидетельствуют о том, что жители Германии поддерживают отказ главы АдГ Фрауке Петри возглавлять партийный список на парламентских выборах.

Левая партия также набрала 9%, Зеленые — 7%, Свободная партия Германии — 5%, прочие партии — 4%.

По закону, чтобы пройти в бундестаг, партия должна перейти минимальный порог в 5%.

За пост канцлера ФРГ борются два кандидата: Ангела Меркель от партии ХДС и Мартин Шульц от СДПГ. Если в начале апреля их позиции были равные, около 44%, то сейчас «эффект Шульца дает слабину».

Позиция кандидата от социал-демократов опустилась до 40%, а Ангелу Меркель, наоборот, поддержали 48% респондентов.

Социологические опросы в Германии проводятся регулярно различными институтами и информационными агентствами. По мнению экспертов, результаты помогают политикам ориентироваться в общественных настроениях и в зависимости от этого регулировать свою предвыборную программу.

Выборы в бундестаг пройдут 24 сентября 2017 года.

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Выборы в Бундестаг ФРГ-2017
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