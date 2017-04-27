Украина возмутилась сносом памятника карателям в Польше

Киев, , 12:55 — REGNUM МИД Украины выступил с осуждением действий польских общественников, которые снесли памятник карателям УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), установленный на кладбище села Гружовицы (Польша). Об этом говорится в сообщении ведомства.

Киев потребовал от Варшавы официальных разъяснений в связи с инцидентом. По мнению украинских дипломатов, это является «откровенной провокацией», нацеленной на «отвлечение внимания в канун чествования 70-й годовщины преступной акции Висла».

Осудив действия польских общественников, МИД Украины призвал «спокойно урегулировать эту ситуацию комплексно в правовом поле, чтобы в дальнейшем не было действий подобного рода». Также дипломаты напомнили, что

Напомним, ранее надлежащая опека памятников на государственном уровне должна обеспечиваться согласно двустороннему соглашению между Польшей и Украиной о сохранении мест памяти 1994 года.

Напомним, 26 апреля при поддержке войта (старосты) гмины Стубно Януша Слабицки общественники демонтировали памятник карателям УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), установленный в октябре 1994 года на кладбище села Гружовицы гмины Стубно Перемышльского повята Подкарпатского воеводства в Польше.

В сносе памятника участвовало «Национальное движение», возглавляемое Мареком Кульпой, и «Патриотическая ассоциация ветеранов». Объединение украинцев в Польше заявило, что снос монумента — это «антиукраинская провокация» и «шаг к поджогу польско-украинской границы».

Операция «Висла» — военно-административная акция 1946 года по выселению украинского населения из юго-восточных регионов Польши в другие регионы страны. Основанием для переселения 140 тыс. человек было ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые несут ответственность за геноцид поляков в 1943—1944 года в Волынской резне.

Сегодня, когда Украина прославляет карателей, Польша занимает достаточно жесткую позицию по этому вопросу, требуя признания геноцида.

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