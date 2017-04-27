Военный Донбасс: ВСУ хотят отключить воду ДНР

Киев, , 12:47 — REGNUM В Донбассе продолжаются спорадические перестрелки с применением артиллерии, танков, минометов, БМП, БТР, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия. Об этом 27 апреля сообщают пресс-службы Совмина ДНР, Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и штаба АТО, передает ИА REGNUM.

Так, Совмин ДНР проинформировал, что за первый квартал 2017 года в ДНР в результате ведения боевых действий разрушено «599 частных и 238 многоквартирных домов». «Если по состоянию на 20 января 2017 года статистика повреждений охватывала 20 101 частный дом и 4507 многоквартирных домов, то, по данным на 20 апреля 2017 года, в республике повреждено с начала боевых действий уже 20 700 частных и 4745 многоквартирных домов», — говорится в сообщении.

По данным Народной милиции ДНР, вчера украинские войска 42 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в 13 населенных пунктах. При этом в результате ведения боевых действий в Докучаевске был поврежден один дом.

«За прошедшие сутки ВС Украины 42 раза нарушили режим прекращения огня. В Докучаевске, по улице Ленина, 100 поврежден многоквартирный дом», — уточнили в оперативном командовании ДНР. Украинские силовики применяли тяжелую артиллерию, танковые орудия, минометы, ПТУР, вооружения БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

В то же время сегодня утром в прифронтовой зоне ДНР под обстрел попали два автомобиля с сотрудниками насосной станции Южнодонбасского водовода (ЮДВ). Обошлось без жертв и пострадавших. Об этом ДАН сообщил представитель КП «Компания «Вода Донбасса».

«Около 08:15 были обстреляны два автомобиля с нашими людьми — персоналом насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода. Один из автомобилей сильно поврежден, пулей также зацепило одну из сотрудниц, к счастью, только куртку порвало. Раненых и погибших нет», — рассказал источник в «Компании «Вода Донбасса».

Он добавил, что, по сообщениям самих очевидцев, «огонь велся из стрелкового оружия со стороны расположения украинских позиций». После инцидента руководство КП эвакуировало персонал с территории станции.

Насосная станция ЮДВ расположена на подконтрольной силам ДНР территории вблизи «серой зоны» в районе села Васильевка под Ясиноватой. Этот узел обеспечивает водой около 700 тысяч жителей Докучаевска, Угледара, частично Донецка (под контролем ДНР) и Волновахи (под контролем ВСУ).

Позже в оперативном командовании ДНР рассказали, что машины с сотрудниками ЮДВ были обстреляны из станкового противотанкового гранатомета, пулемета «Утес» и стрелкового оружия.

Народная милиция ЛНР зафиксировала четыре нарушения режима тишины со стороны ВСУ. В пресс-службе ведомства отметили, что под обстрел попали позиции НМ ЛНР в населенных пунктах: Первомайск, Калиново и Логвиново. При этом украинские силовики вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.

В свою очередь, 27 апреля пресс-центр штаба АТО сообщил, что вчера войска ДНР и ЛНР 47 раз обстреляли позиции украинских войск. В результате боестолкновений потери ВСУ составили: один погибший, шестеро раненых, а войск противника — трое погибших, семеро ранены. «За минувшие сутки один украинский воин погиб, еще шестеро военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения», — говорится в сообщении.

По данным украинского штаба, на Приморском направлении под минометные обстрелы ДНР попали украинские позиции в Широкино, Водяном и Березовом. «На Приморском направлении из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия противник бил по позициям вблизи Широкино. Из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам вблизи населенного пункта Водяное. Минометы калибра 82 мм противник применил по позициям наших войск вблизи Березового. Защитников Марьинки враг обстреливал из вооружения БМП, гранатометов различных систем, пулеметов большого калибра и стрелкового оружия», — информирует пресс-центр.

Отмечается, что на Донецком направлении по украинским позициям вблизи Троицкого ВС ДНР вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Минометы калибра 82 мм, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие ДНР применяла по опорным пунктам ВСУ вблизи Верхнеторецкого. «По защитникам Авдеевки противник вел огонь из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а защитников населенного пункта Пески обстреливал из гранатометов и пулеметов крупного калибра», — сообщает украинский штаб.

В то же время на Луганском направлении войска ЛНР из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра били по опорным пунктам ВСУ вблизи Новоалександровки. «Огнем минометов калибра 120 мм враг накрывал позиции вблизи населенного пункта Попасная, а из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам в районе Троицкого», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка ДНР продолжает фиксировать усиление группировки ВСУ на окраине Авдеевки (под контролем ВСУ). «Так, в частном секторе во дворах разрушенных домов выявлено местонахождение шести танков из состава 72-й омбр. Отмечается прибытие железнодорожного состава в Селидово, 28 км до линии соприкосновения, на платформах которого погружены четыре РСЗО «Град», 12 танков, 10 боевых бронированных машин, 25 единиц автомобильной техники», — добавил Басурин.

Напомним, в марте — апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской (под контролем ВСУ) и активизировать процесс обмена заложниками. Ранее, 18 февраля 2017 года, в Мюнхене прошла встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России. Во время встречи дипломаты обсудили вопросы прекращения огня и вывода тяжелого вооружения из Донбасса. Кроме того, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил о планах увеличить до 20 количество зон разведения украинских войск и армий ДНР/ЛНР вдоль линии соприкосновения в Донбассе.