Спецслужбы Латвии заговорили о возможном вмешательстве в выборы

Рига, , 12:35 — REGNUM Существует вероятность, что российские спецслужбы попытаются вмешаться в выборы самоуправлений в Латвии, заявил директор Бюро по защите Сатверсме (Конституции) Янис Майзитис, сообщает LETA.

При этом он отметил, что прямых доказательств этому нет, но есть вероятность, что будут предприняты попытки скомпрометировать кандидатов и будет распространяться пропаганда. «Важно, чтобы в публичном пространстве была дискуссия о том, что является ложью, что такое фейковые новости. Так можно сделать эти инструменты менее действенными», — сказал Майзитис.

В качестве «примера» вмешательства в предвыборный процесс Майзитис напомнил о слухах, распространяемых западными СМИ, о вмешательстве «русских хакеров» в выборы президента США.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, экс-президент Латвии Валдис Затлерс заявил, что на грядущие выборы в самоуправления, что состоятся 3 июня 2017 года, будет оказано влияние со стороны России. Затлерс также отметил, что с опасением ждёт выборов в Риге, Лиепае и особенно в Даугавпилсе (во всех упомянутых городах большой процент русскоязычных).

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