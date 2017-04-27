Новгородские губернаторские праймериз «ЕР»: два кандидата, три встречи

Великий Новгород, , 12:24 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 27 апреля, состоится первая встреча участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на должность губернатора Новгородской области. Как сообщается на сайте партии, встречу проведёт секретарь регионального отделения «Единой России» Елена Писарева, а присутствовать на ней будут секретари первичных и местных отделений, члены президиума регионального политсовета, члены партийных фракций в Новгородской областной думе и думе Великого Новгорода, координаторы партийных проектов.

«Кандидаты представят свои программы и ответят на вопросы представителей муниципальных районов», — отмечается в сообщении.

Также говорится о том, что претенденты на пост губернатора от «Единой России» — временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Никитин и глава Крестецкого района Сергей Яковлев — в рамках праймериз проведут ещё две встречи с секретарями первичных и местных отделений — в Крестецком и Боровичском районах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Новгородской области пройдут в сентябре 2017 года. После досрочной отставки с поста главы региона Сергея Митина, с 13 февраля 2017 года временно исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Никитин. «Единая Россия» примет решение о выдвижении кандидата на выборы по итогам праймериз. О своих губернаторских амбициях также публично заявил кандидат от ЛДПР — депутат Государственной думы РФ Антон Морозов.

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