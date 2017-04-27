ВСУ готовы к введению военного положения на Украине

Киев, , 12:24 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) в состоянии выполнять задачи официального Киева в случае объявления военного положения на территории страны. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский в ходе Международной конференции по безопасности в Киеве.

«В случае развития конфликта на востоке Украины, в случае введения военного положения, ВСУ, подтянув подготовленный резерв, полностью в состоянии выполнить требования руководства государства в части подтягивания и развертывания для полного применения, — сказал заместитель министра обороны страны. — Тут проблем нет».

При этом Павловский добавил, что властям Украины благодаря Минскими соглашениям удалось за последние три года подготовить и реформировать армию в условиях конфликта в Донбассе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война вспыхнула на Украине в апреле 2014 г. после того, как жители Донбасса выступили против госпереворота в Киеве.

Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донецкой и Луганской областях и направили армию против мирных жителей региона.

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