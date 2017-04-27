Мэй обсудила с Юнкером вопросы, связанные с Brexit

Лондон, , 12:24 — REGNUM 26 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретилась в Лондоне с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и с переговорщиком Евросоюза по вопросам Brexit Мишелем Бранье.

На встрече присутствовали также министр по выходу Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис и министр финансов Филипп Хаммонд, сообщает Der Kurier.

«Это была полезная и конструктивная встреча», — сообщает Мэй, не вдаваясь в подробности встречи.

Премьер-министр пригласила гостей из Брюсселя, чтобы обсудить дальнейшие действия в рамках переговоров по Brexit, которые должны начаться в июне 2017 года.

По данным английских СМИ, в Лондоне обсуждалась в основном финансовая сторона Brexit, который, по некоторым оценкам, обойдется Великобритании в 60 миллиардов евро.

29 апреля состоится саммит глав государств и правительств ЕС, на котором будут определены основные принципы и общая позиция союза в отношении выхода Великобритании из Евросоюза.