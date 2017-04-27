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Ощущение Кремля: В Македонии падает поддержка НАТО и ЕС

Политика

Действия России в регионе аналогичны поведению других стран, преследующих собственные цели

Скопье, 27 апреля 2017, 12:16 — REGNUM  Идея о присоединении к Евросоюзу и Североатлантическому альянсу становится все менее популярной среди жителей Македонии. При этом влияние Москвы в регионе нарастает, так считают глава МИД страны Никола Попоски и лидер Социал-демократического союза Македонии Зоран Заев, сообщает Euronews.

По словам Заева, в стране ощущается «российское присутствие», в частности активную деятельность ведет посольство России. При этом заметно падает поддержка идей евроинтеграции и вступления в НАТО.

«Хотя это падение пока выражено не слишком наглядно, оно тем не менее ощущается», — пояснил политик. Заев считает, что в такой ситуации Скопье стоит принимать меры, в противном случае Москва сможет играть в регионе все большую роль и продвигать свои интересы.

С Заевым согласен и Никола Попоски, представляющий Национал-консервативную партию. Однако, по его мнению, действия России в регионе аналогичны поведению других стран, также преследующих собственные цели.

«Россия имеет на это полное право, как и другие государства, которые входят в Европейский союз. Это справедливо как для нашего региона, так и для других, в том числе и для стран, находящихся на Балканах», — отметил он.

Национал-консервативная партия Македонии обладает большинством голосов (51) в парламенте по итогам досрочных выборов, состоявшихся 11 декабря 2016 года. Социал-демократический союз получил 49 мест в парламенте страны.

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