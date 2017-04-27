В МИД РФ напомнили журналисту США, что в России не «режим», а демократия
«Вы пользуетесь тем же словом «режим» в отношении американской администрации?»
Нью-Йорк, США, 27 апреля 2017, 12:09 — REGNUM Некорректная формулировка американской журналистки о «режиме» в России вызвала у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой встречный вопрос, можно ли тогда называть «режимом» администрацию США.Вопрос с использованием слова «режим» был задан Захаровой в интервью интернет-порталу Yahoo Global News. При этом ведущая Кэти Курик назвала Захарову «игроком».
В ответ российский дипломат спросила: «Вы пользуетесь тем же словом «режим» в отношении американской администрации?»
Курик ответила вопросом на вопрос: «А какое слово вы бы предпочли?»
Захарова в свою очередь ответила, что хочет понять, почему ведущая использовала такую формулировку. Ведущая свою мотивировку не объяснила, а только спросила, как ей говорить в таком случае.
«Я считаю, что если президент избран народом своей страны, то это не режим, а демократия», — сказала Захарова.
Далее в интервью российский дипломат сказала, что российско-американские отношения находятся не на высоком уровне.
Напомним, слово «режим» западные пропагандисты используют в отношении своих геополитических противников. Так, в высказываниях о законном президенте Сирии Башаре Асаде, как правило, употребляется выражение «режим Асада».
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