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Нижняя палата парламента Бразилии одобрила трудовую реформу президента

Политика

Реформа, продвигаемая правительством, вызвала протест даже проправительственных партий

Бразилиа, 27 апреля 2017, 12:09 — REGNUM  Неоднозначная реформа труда, предложенная правительством Мишеля Темера в рамках его жесткого плана экономической перестройки, 26 апреля была утверждена в нижней палате парламента Бразилии и будет направлена на одобрение в Сенат, где проправительственные силы также имеют явное большинство, сообщает издание El Periódico.

Реформа, которую правительство считает ключевой для восстановления народного хозяйства, и против которой яростно протестуют бразильские профсоюзы, была поддержана 296 депутатами нижней палаты. Против реформы высказались 177 депутатов, которые при этом выкрикивали «Вон Темер!» в знак протеста и призывали к всеобщей забастовке, которую рабочие профсоюзы организуют 28 апреля.

Среди партий и блоков, которые голосовали против проекта реформы, была проправительственная партия «Солидарность», традиционно поддерживающая профсоюзы, с самого начала выступавшая против реформы и предупреждавшая, что может перестать поддерживать правительство в случае принятия данной реформы.

В такой обстановке президент Темер даже направил в парламент министра развития городов Бруно Араужу, министра образования Жозе Мендоша Фильо и министра горнорудной промышленности и энергетики Фернанду Бизерра, чтобы они заняли свои места депутатов и приняли участие в голосовании.

Реформа ослабляет действующие протекционистские правила, и последним препятствием для их устранения станет верхняя палата парламента, где правительство поддерживают почти 65% сенаторов.

Профсоюзы выступают против проекта реформы, считая что реформа вызовет «социальный регресс» и «нарушит приобретенные права» рабочих.

Многие профсоюзы призвали провести 28 апреля в стране всеобщую забастовку в знак протеста против этого и других реформ, предложенных президентом Темером.

Напомним, одно из наиболее спорных положений реформы труда состоит в том, что закрепляется положение, когда «договор выше законодательства», что дает юридическую силу соглашениям, заключаемым между работниками и работодателями, даже если они не полностью соответствуют действующим правовым нормам.

Это, как утверждает правительство, позволит разделять ежегодный отпуск на три части, договариваться о рабочем времени и заключать другие соглашения, при условии, что они являются результатом коллективных договоров и не нарушают основные принципы труда, закрепленные в Конституции.

Между тем, профсоюзы предупреждают, что реформа поддерживает, прежде всего, интересы работодателей, открывая путь для незаконного увеличения продолжительности рабочего дня до 12 часов, а также отменяет непрерывные трудовые договоры.

Проект реформы предлагает отменить и, так называемый, «обязательный профсоюзный взнос», также известный как «профсоюзный налог», который требует, чтобы у работников вычиталась стоимость одного рабочего дня в год в пользу профсоюза, с которым он связан.

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Защита прав трудящихся
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