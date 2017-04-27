СМИ Грузии: ПАСЕ не прощает своему президенту сотрудничества с Россией

Тбилиси, , 12:10 — REGNUM ПАСЕ вынудила своего президента уйти в отставку «по собственному желанию», так как не прощает ему дружбы и сотрудничества с Россией, пишет грузинское издание «Резонанси» о скандале, разразившемся на заседании ПАСЕ, где ее президента Педро Аграмунта осудили за визит в Сирию, нанесенный вместе с российскими депутатами 20 марта.

«Отстранением испанского политика от должности Парламентская ассамблея Совета Европы делает однозначную принципиальную заявку, что такая дружба с Россией — это из ряда вон выходящий поступок, который простить нельзя», — пишет издание, ссылаясь на оценки грузинских аналитиков.

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Политолог Ника Читадзе, развивая тему, в беседе с автором статьи пояснил, что Россия активно работает с европейскими политиками для защиты собственных интересов и даже дает им взятки, о чем много говорят в кулуарах.

«Россия активно работает на Западе. В Совете Европы и раньше был несколько иной прецедент, когда Россия сумела провести свои интересы. Это касалось чеченской войны. Тогда из-за гибели в результате военной операции России в Чечне 200 тысяч мирных граждан Совет Европы временно лишил Россию права голоса за применение превышенной силы, но в 2002 или 2003 годах Россия сумела путем сделок найти депутатов-сторонников, и право голоса ей было восстановлено. Россия так работает не только в Совете Европы, но и во всех западных структурах», — сообщил Читадзе.

По его оценке, сейчас Россия пробует свои силы и методы уже не на рядовых депутатах, а на высокопоставленных должностных лицах.