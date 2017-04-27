МИД Сирии обвинил Францию в кампании клеветы против Дамаска

Дамаск, , 12:03 — REGNUM Министерство иностранных дел Сирии назвало «обманом» и «сфабрикованной ложью» доклад французского МИД о якобы причастности властей Сирии к химической атаке в провинции Идлиб, сообщает агентство SANA.

В МИД Сирии осудили «обман и сфабрикованную ложь, представленную министром иностранных дел Франции Жан-Марком Эро». По мнению Дамаска, «лживые утверждения французского министра» являются частью кампании клеветы, поднятой против властей Сирии.

«Высказывания Эйро свидетельствуют, что Франция вовлечена в инсценировку этой преступной акции, учитывая ее всеобъемлющее участие в агрессии террористов против Сирии», — говорится в распространенном заявлении сирийского МИД.

В Сирии также отметили, что ни компетенции, ни квалификации у французского правительства нет для того, чтобы оценить, что произошло в провинции Идлиб и тем более для того, чтобы так спешить с выводами.

Ранее МИД Франции опубликовал шестистраничный доклад с аргументами в пользу версии о том, что химическую атаку в провинции Идлиб (Сирия) совершили войска президента Сирии Башара Асада. В качестве доказательств были приведены «добытые разведкой» данные о применении в Идлибе зарина.

Также власти Франции выразили сомнение в том, что Сирия предоставила полную и правдивую информацию об уничтожении своего арсенала химоружия. Франция считает, что Дамаск сохранил не только потенциал для производства зарина, но и его запас.

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