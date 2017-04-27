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Санкции на Россию уже не влияют — СПЧ ООН

Политика

РФ начинает выходить из кризиса, обеспечив в 2017 году позитивный рост экономики

Санкции
Иллюстрация: Iranreview.org
Санкции

Москва, 27 апреля 2017, 11:53 — REGNUM  Специальный докладчик Совета ООН по правам человека Идрис Джейзари в ходе встречи с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом заявил, что российская экономика адаптировалась к санкциям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, если действие санкций со стороны США и ЕС будет сохраняться, то драматического влияния на ситуацию в России они не окажут. РФ начинает выходить из кризиса, обеспечив в 2017 году позитивный рост экономики.

«Мне представляется, что, если санкции останутся, они не будут оказывать драматического воздействия на ситуацию в России», — сказал Джейзари.

Как сообщало ИА REGNUM, основные экономические санкции в отношении Российской Федерации были введены весной 2014 года после государственного переворота на Украине и возврата Крыма в состав РФ. В середине марта 2017 года Совет ЕС продлил их ещё на шесть месяцев.

Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в отношении 146 физических лиц и 37 организаций, которые «подрывают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины».

В качестве ответной меры продолжает действовать эмбарго на ввоз в Россию продовольствия из стран, поддержавших санкции против Москвы. В очередной раз вопрос о продлении санкций встанет в сентябре 2017 года.

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