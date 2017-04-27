Джонсон: Лондон поможет США ударить по Сирии в случае еще одной химатаки

Лондон, , 11:46 — REGNUM

Великобритания может оказаться неспособной отказать США в военной помощи в Сирии, если президент Дональд Трамп решит применить силу против главы Сирии Башара Асада из-за применения Дамаском химического оружия, заявил глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон, сообщает Reuters.

«Если США в очередной раз окажутся вынужденными действиями режима Асада… они [США] попросят нас помочь им, нам будет сложно отказать», — заявил он в интервью британской телерадиостанции BBC.

Бывший мэр Лондона тем не менее отметил, что пока неясно, потребует ли это применение силы разрешения парламента страны, который в 2013 году проголосовал против нанесения ударов по силам президента Сирии Башара Асада.

Напомним, правительство США обвинило официальный Дамаск в совершении химической атаки на сирийский город Хан-Шейхун, в котором — якобы в результате поражения зарином — погибло по меньшей мере 87 человек.

В ответ на атаку США нанесли ракетный удар по базе «Шайрат», расположенной в провинции Хомс. Тогда правительство Великобритании, так же как и ряд других стран Запада, поддержали данный акт агрессии, несмотря на то, что не было проведено ни расследования обстоятельств случившегося, ни выдан на то мандат Совбеза ООН.

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