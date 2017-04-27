Нарышкин: Мир становится зоной глобальной опасности

Москва, , 11:38 — REGNUM Недавние теракты в европейских столицах и взрыв в метро Санкт-Петербурга говорят о том, что ни один регион в мире не застрахован от угрозы терроризма. Об этом 27 апреля заявил директор Службы внешней разведки, постоянный член Совбеза РФ Сергей Нарышкин, выступая на VI Московской конференции по международной безопасности.

Нарышкин напомнил об активности террористов в Сирии, Ираке и Афганистане, а также о том, что за последние месяцы атакам экстремистов подверглись Лондон, Берлин, Брюссель, Париж и Стокгольм. Трагедию в Санкт-Петербурге глава СВР назвал «подлым терактом» и отметил, что «ни одна страна более не может считаться островком благополучия».

«Весь мир фактически превращается в зону глобальной опасности, террористическая угроза становится частью повседневной жизни, особенно в крупных городах», — заявил он.

По словам Нарышкина, бороться с терроризмом в одиночку не под силу никому, более того, нестабильность в мире будет усугубляться. Для ответа на эти вызовы необходимо слаженное и активное взаимодействие мирового сообщества.

«Такое взаимодействие должно осуществляться по линии как дипломатических ведомств, общественных институтов, так и на уровне силовых структур и спецслужб», — подвел итог Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что на сегодняшний день ситуация в международных отношениях стала еще жестче, чем была в эпоху СССР, кроме того, перестали действовать все правила. «Тогда оба лагеря не переходили грани дозволенного. Сегодня никаких правил больше нет», — отметил он.

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