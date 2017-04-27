Четверг, 27 Апреля 2017 года
13:05:23 МСК

Нарышкин: Мир становится зоной глобальной опасности

Политика

Бороться с терроризмом в одиночку не под силу никому

Сергей Нарышкин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Нарышкин

Москва, 27 апреля 2017, 11:38 — REGNUM  Недавние теракты в европейских столицах и взрыв в метро Санкт-Петербурга говорят о том, что ни один регион в мире не застрахован от угрозы терроризма. Об этом 27 апреля заявил директор Службы внешней разведки, постоянный член Совбеза РФ Сергей Нарышкин, выступая на VI Московской конференции по международной безопасности.

Нарышкин напомнил об активности террористов в Сирии, Ираке и Афганистане, а также о том, что за последние месяцы атакам экстремистов подверглись Лондон, Берлин, Брюссель, Париж и Стокгольм. Трагедию в Санкт-Петербурге глава СВР назвал «подлым терактом» и отметил, что «ни одна страна более не может считаться островком благополучия».

«Весь мир фактически превращается в зону глобальной опасности, террористическая угроза становится частью повседневной жизни, особенно в крупных городах», — заявил он.

По словам Нарышкина, бороться с терроризмом в одиночку не под силу никому, более того, нестабильность в мире будет усугубляться. Для ответа на эти вызовы необходимо слаженное и активное взаимодействие мирового сообщества.

«Такое взаимодействие должно осуществляться по линии как дипломатических ведомств, общественных институтов, так и на уровне силовых структур и спецслужб», — подвел итог Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что на сегодняшний день ситуация в международных отношениях стала еще жестче, чем была в эпоху СССР, кроме того, перестали действовать все правила. «Тогда оба лагеря не переходили грани дозволенного. Сегодня никаких правил больше нет», — отметил он.

Читайте также: Никаких правил больше нет — Лавров о международной политике

Читайте ранее в этом сюжете: Объединению усилий в борьбе с терроризмом мешают двойные стандарты – Лавров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Военный Донбасс: ВСУ хотят отключить воду ДНР
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
27.04.17
Ашот ПогосянРоссийский футбол в худшем состоянии, чем был когда-либо
МоскваРоссия Проект «Люди России» Культура
NB!
27.04.17
«Кучка банкиров держит в руках весь мир»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
27.04.17
42 нарушения режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
27.04.17
Санкции на Россию уже не влияют — СПЧ ООН
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
27.04.17
Самара 1 мая: участники марша протеста пойдут с праздничной демонстрацией
СамараРоссия Акции протеста льготников в Самарской области Политика
NB!
27.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMВ ЕС через еврейское кладбище: обзор инфраструктуры Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
27.04.17
Александр БеловУдар по Сирии: Как пойдут отношения между США и РФ дальше – The Strategist
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Лететь в Египет еще не время, считают 70% жителей России: опрос
МоскваРоссия Приостановка авиасообщения с Египтом Общество
NB!
27.04.17
МИД Франции опубликовал «доказательства» вины Асада в химатаке в Идлибе
ПарижФранция Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии Политика
NB!
27.04.17
На решение всех проблем многодетных семей в бюджете Краснодара денег нет
КраснодарРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
27.04.17
Миронов против даже обсуждения совместного с Японией освоения Курил
МоскваРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
27.04.17
Ремонт или снос: Оренбург может потерять здание, где учился Гагарин
ОренбургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
27.04.17
«На рубль надавил Путин»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Долгорук
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
27.04.17
Максим ИсаевНачнет ли Трамп военную операцию США на юге Сирии? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
27.04.17
«Нефть от провала удержит доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
27.04.17
«Рубль не сломлен»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Послание Лукашенко: вместо споров — переговоры
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Юань проседает третий день подряд по отношению к доллару США
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Машина, делающая из людей деньги
ЭрфуртГермания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное