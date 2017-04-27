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Федеральная прокуратура Германии: С беженцами прибывают террористы

Политика

В 2017 году совершенно уже 200 преступлений, связанных с терроризмом

Берлин, 27 апреля 2017, 11:06 — REGNUM  Сотрудники федеральной прокуратуры Германии выражают обеспокоенность в связи с ростом преступлений, связанных с террористической деятельностью и обосновывают это резким наплывом беженцев, сообщает Der Spiegel.

За 2016 год было зафиксировано 250 подобных преступлений, в 2013 — 68. Согласно данным прокуратуры, в 2017 году совершенно уже 200 случаев. Из них 90% связанны с деятельностью сторонников радикального ислама, остальные — с деятельностью левых экстремистов и националистов.

«До конца текущего года мы ожидаем около 600 преступлений, связанных с терроризмом», — отмечает генеральный прокурор ФРГ Петер Франк на заседании по вопросам внутренней безопасности 26 апреля.

«Рост преступлений определенно связан с наплывом беженцев со стран Ближнего Востока и Северной Африки в начале 2017 года, — добавляет президент Федеральной службы защиты конституции Ханс-Георг Маасен. — Вместе с беженцами в страну прибывают террористы».

Только в 2016 году правительство ФРГ одобрило 445 210 заявок на предоставление убежища беженцам, это в три раза больше, чем в 2015 году. Из них 70% всех сирийских мигрантов, прибывших в страны ЕС (294.710), 48.820 беженцев из Ирака и 39.270 — из Афганистана.

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