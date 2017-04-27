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Парламент Испании призвал Венесуэлу освободить всех политзаключенных

Политика

Парламент Испании также потребовал от правительства Венесуэлы поощрять внутренний диалог в стране, сотрудничать с международными группами и искать общую позицию с ЕС по ситуации всей стране

Мадрид, 27 апреля 2017, 10:55 — REGNUM  Верхняя палата парламента Испании в ходе пленарного заседания 26 апреля одобрила обращение, в котором призвала Венесуэлу к «немедленному освобождению всех политических заключенных», сообщает испанское издание La Razon.

Данное обращение также поддержало большинство нижней палаты Генеральных Кортесов Испании. Однако при голосовании воздержались депутаты левого блока «Унидос-Подемос» и Республиканских левых Каталонии (ERC). Депутаты валенсийского националистического блока «Компромисс» отсутствовали на голосовании.

На заседании, где присутствовали несколько родственников венесуэльских политзаключенных, в том числе отец политика Леопольдо Лопеса, разгорелись ожесточенные споры между представителями левой коалиции «Унидос-Подемос», партий ERC и блоком «Компромисс» с депутатами правящей Народной партии Испании, чья группа наиболее одобрительно высказывалась об инициативе обращения к правительству Венесуэлы.

Несмотря на эти столкновения, правящей партии удалось набрать 218 голосов в пользу обращения. Две поправки в обращение добавили депутаты Испанской социалистической рабочей партии и Баскской националистической партии. Суть поправок заключается в требовании от правительства Венесуэлы поощрять внутренний диалог в стране, сотрудничать с международными инициативными группами для нахождения путей к диалогу, а также искать общую позицию с ЕС по ситуации всей стране.

Сенатор от блока «Подемос» Идоия Вильянуэва объяснила, что ее партия не поддержала обращение, так как это «новая ширма» правящей Народной партии, чтобы отвлечь внимание от ее дел о коррупции. А сенатор от партии ERC Микель Анхель Эстраде оправдал свое воздержание на том основании, что Испания не может дать «уроки» Венесуэле, при этом «репрессино воздействуя» на каталонских сторонников независимости, что вызвало ожесточенные протесты депутатов правящей Народной партии.

Однако самый большой спор был вызван сенатором от валенсийского националистического блока «Компромисс» Карлесом Мулетой, который называл «продажными», «негодяями» и «лицемерами» представителей Народной партии, обвинил их в «защите» диктаторских режимов, таких как в Экваториальной Гвинее, и призвал их осудить нарушения прав человека и в других странах, что и предложил в своих 368 поправках, которые не были приняты.

Напомним, в результате выборов в нижнюю палату парламента Испании — Генеральные Кортесы, правящая Народная партия, лидером которой является нынешний премьер-министр Испании Мариано Рахой, получила 137 мест из 350. На втором месте оказалась Испанская социалистическая рабочая партия, получив 85 мест, а левая коалиция «Унидос-Подемос» получила 71 место. Партию левых республиканцев Каталонии в парламенте представляют только 9 депутатов.

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