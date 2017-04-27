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«РФ и США нужно бороться против «радикализации» оппозиции в Сирии»

Политика

Резкий разворот президента США Дональда Трампа в Сирии должен предоставить возможность перезапуска дипломатических усилий между США и Россией

Москва, 27 апреля 2017, 10:51 — REGNUM  Военные действия США могут стать толчком к более активному взаимодействию Вашингтона и Москвы в Сирии — Россия и США должны «перезапустить» дипломатические усилия, чтобы не допустить радикализации сирийской оппозиции, пишет Мадлен Нист в статье для The Strategist.

По ее мнению, резкий разворот президента США Дональда Трампа в Сирии должен предоставить возможность перезапуска дипломатических усилий между США и Россией, а следовательно и с президентом Сирии Башаром Асадом.

«На фоне того, как обе стороны сыграли свои карты, пришло время сократить двустороннее напряжение и нарастить дипломатическую деятельность», — пишет Нист. Помимо риска «более взрывоопасных взаимоотношений» между двумя ядерными державами существует риск роста насилия в Сирии и радикализации сил, противостоящих Асаду.

Так, и Вашингтон и Москва на протяжении долгого времени считали исламизм угрозой взаимным интересам. Нист напоминает, что в Сирии и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Тахрир аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пытаются провести радикализацию не исламистских элементов, сражающихся против Асада.

США и России следует, чтобы начать процесс, оценить влияние этих группировок на оппозицию. Тем более, что территории, находящиеся под контролем боевиков, по большей части граничат с территориями, контролируемыми оппозицией. «Игнорируя вызовы, США и Россия позволяют группировкам проводить радикализацию более умеренной оппозиции», — отмечает Нист.

Она подчеркивает, что включение «Тахрир аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в режим прекращения огня дало бы США и Турции необходимое время и рычаг давления для работы со своими партнерами в среде мятежников на месте, чтобы предотвратить их радикализацию.

Также взаимная работа в этом направлении позволит запустить политический процесс в Сирии, заключает автор. И тогда у народа Сирии появится шанс выразить свою волю по поводу нахождения у власти президента Сирии Башара Асада.

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