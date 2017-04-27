Тысячи афганцев в ФРГ признаются в связях с террористическими группировками

Берлин, , 10:48 — REGNUM По данным Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев, тысячи афганских беженцев имели контакты с исламскими радикальными группировками, сообщает Der Spiegel.

Данные заявления беженцы делают во время допросов их сотрудниками полиции или ведомства по вопросам миграции.

Тысячи афганцев добровольно признались, что контактировали с боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или даже воевали на стороне радикалов.

Однако неясно, насколько эта информация достоверна. Многие утверждают, что их преступная деятельность в прошлом и просят оставить их в Германии.

Эксперты полагают, что данные заявления могут быть ложными: многие афганцы пользуются тем фактом, что Германия — демократическая страна, выступающая против смертной казни, что грозит по закону в Афганистане за связи с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На протяжении последних месяцев ФРГ проводит массовые депортации афганских беженцев. Наряду с депортацией, сокращается выдача статуса беженца: в 2015 году статус получили 77,6% афганцев, в 2016 — 60%, а с начала 2017 года — 47%.