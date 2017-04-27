В МИД РФ предложили символ для будущего сотрудничества с США

Москва, , 10:21 — REGNUM Изображение астронавта NASA Пегги Уитсон в российском скафандре может стать символом восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью интернет-порталу Yahoo! News.

По словам дипломата, фотографии Уитсон, ставшей рекордсменом среди астронавтов по суммарной продолжительности полета, широко распространились в Сети. «Эти снимки могут стать символом российско-американских отношений в будущем. Знаете, почему? Потому что скафандр, в который она одета, сделан в России», — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что в настоящее время в отношениях двух стран наблюдается «нехватка доверия» несмотря на то, что у РФ и США есть много общего. Однако сотрудничество в области космических полетов является, по ее мнению, оптимальной возможностью для РФ и США, чтобы поддерживать связь и сотрудничать.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля бортинженеру МКС Пегги Уитсон удалось побить рекорд американского астронавта Джеффа Уильямса по суммарной продолжительности космических полетов. Женщина-астронавт, трижды отправлявшаяся в космос, провела на орбите более 534 суток. Уитсон получила поздравления от президента США Дональда Трампа во время сеанса связи с Землей.

Самый длительный космический полет совершил российский космонавт Геннадий Падалка, на счету которого пять полетов и десять выходов в открытый космос. Он провел на орбите в общей сложности 878 суток.

Читайте также: Пегги Уитсон стала рекордсменом NASA по длительности полётов в космос