Украинский посол, обвинявший Россию в «аннексии Крыма», снят с должности

Киев, , 10:13 — REGNUM Указ об увольнении украинского посла в Киргизии подписан президентом Украины Петром Порошенко, сообщили в его пресс-службе.

«Освободить Дорошенко Николая Петровича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Кыргызской Республике», — говорится в указе.

Напомним, Дорошенко в ходе саммита СНГ в Бишкеке в сентябре 2016 года сделал антироссийское заявление после того, как выяснилось, что следующий саммит содружества пройдет в России.

Дорошенко заявил, что Россия «аннексировала» Крым, и что украинская сторона выступает против председательства России в СНГ. Путин ответил: «Россия ничего не аннексировала».

«Крым присоединился к России в результате волеизъявления людей, проживающих на этой территории. Эти действия находятся в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН», — сказал он, напомнив, что нежелание крымчан оставаться в составе Украины вызвано результатом действия киевского руководства, взявшего власть в результате переворота.

Российский президент подчеркнул, что украинские представители не могут вносить предложения по поводу организации работы СНГ, поскольку Украина не подписала и не ратифицировала устав содружества.

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