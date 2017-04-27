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Европарламент рассмотрит запрос по Ле Пен в июне — СМИ

Политика

Рассматривать запрос будут около трех месяцев

Брюссель, 27 апреля 2017, 10:13 — REGNUM  Запрос правоохранительных органов Франции о лишении Марин Ле Пен депутатского иммунитета будет рассмотрен Комиссией Европарламента по юридическим вопросам в июне 2017 года, сообщает RT.

Рассматривать запрос будут около трех месяцев, уточняет источник в ассамблее. Ранее прокуратурой Парижа было инициировано расследование в отношении Ле Пен, сотрудники которой подозреваются в расходовании средств Европарламента при устройстве туда помощниками на фиктивной основе.

Получение запроса от французских правоохранителей подтвердил ранее глава Европарламента Антонио Таяни. Аналогичное требование Париж выдвинул в отношении другого члена «Национального фронта» Франции Мари-Кристин Бутонне.

Как сообщало ИА REGNUM, требование лишить Ле Пен депутатской неприкосновенности было отправлено в ЕП ещё 29 марта.

Сама Ле Пен считает, что расследование инспирировано её политическими противниками, прежде всего действующим президентом Франции Франсуа Олландом, который поддерживает другого кандидата на пост президента Франции — Эммануэля Макрона.

Напомним, по результатам первого тура голосования, прошедшего 23 апреля, после Эммануэля Макрона (23,8%) и Марин Ле Пен (21,5%) позиции заняли республиканец Франсуа Фийон (19,9%), представитель левого течения Жан-Люк Меланшон (19,6%) и социалист Бенуа Амон (6,3%).

Второй тур пройдет седьмого мая текущего года, на нем определится, кто станет президентом Франции: бывший министр экономики, лидер социал-либеральной партии «Вперед»!» Эммануэль Макрон или лидер национал-консерватиной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Читайте ранее в этом сюжете: Европарламент рассмотрит запрос о лишении Ле Пен депутатского иммунитета

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