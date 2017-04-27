Пушков об угрозе ядерной войны: «Все вернулось на круги своя»

Москва, , 10:11 — REGNUM «Угроза ядерной войны», которая с момента окончания холодной войны считалась устраненной, вернулась благодаря политике руководства США. Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter.

«Главным результатом конца холодной войны называли устранение угрозы ядерной войны, — написал Пушков. — Но все вернулось на круги своя: США своей политикой вернули эту угрозу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля 2017 г. первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Виктор Познихир заявил, что у Генштаба РФ есть информация о создании Пентагоном военной инфраструктуры у границ РФ для нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по РФ.

По его словам, Россия будет вынуждена принимать меры, чтобы обезопасить себя от воздействия средств мгновенного глобального удара и противоракетной обороны.

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