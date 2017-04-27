Порошенко уволил посла Украины в Киргизии
Николай Дорошенко был назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Киргизии в июне 2015 г
Киев, 27 апреля 2017, 09:47 — REGNUM Глава Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Николая Дорошенко с должности посла страны в Киргизии. Документ опубликован в среду, 26 апреля, на сайте президента Украины.
«Уволить Дорошенко Николая Петровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Киргизской Республике», — говорится в указе главы государства.
Причина увольнения в документе не указана.
Напомним, Николай Дорошенко был назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Киргизии в июне 2015 г.
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