Порошенко уволил посла Украины в Киргизии

Киев, , 09:47 — REGNUM Глава Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении Николая Дорошенко с должности посла страны в Киргизии. Документ опубликован в среду, 26 апреля, на сайте президента Украины.

«Уволить Дорошенко Николая Петровича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Киргизской Республике», — говорится в указе главы государства.

Причина увольнения в документе не указана.

Напомним, Николай Дорошенко был назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Киргизии в июне 2015 г.

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