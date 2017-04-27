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Встреча Путина и Абэ продлится три часа – СМИ

Политика

Переговоры пройдут в том же формате, что и предыдущие – в префектуре Ямагути

Синдзо Абэ и Владимир Путин
Иллюстрация: Kremlun.ru
Синдзо Абэ и Владимир Путин

Москва, 27 апреля 2017, 09:46 — REGNUM  Переговоры в российской столице премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина будут продолжаться три часа, пишет японская газета «Иомиури».

Уточняется, что российский президент и глава японского правительства будут общаться практически один на один, не считая переводчиков. Встреча пройдет в том же формате, что и в префектуре Ямагути — в ходе визита Путина в Японию в конце 2016 года.

Основной темой переговоров станет уточнение плана совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных островах Курильской гряды. Токио рассчитывает создать на «спорных» островах «особую зону» — в рамках законодательств обеих стран.

«Японская сторона предложила план из 30 пунктов — туризм, морское хозяйство, развитие медицинского обслуживания российских жителей островов», — пишет газета.

Напомним, визит Абэ в Москву начнется сегодня, 27 апреля. Премьер-министр перед вылетом в Россию назвал темы предстоящих переговоров с российским президентом: обсуждение вопроса мирного договора между РФ и Японией, совместная деятельность на островах, ситуация с Северной Кореей и положение дел в Сирии.

Предстоящие переговоры — это уже вторая встреча двух политиков за последние месяцы. В ходе диалога в Японии Путин и Абэ договорились, что на южный Курильских островах будет вестись российско-японская хозяйственная деятельность в рамках юрисдикции России.

Читайте ранее в этом сюжете: Синдзо Абэ намерен обсудить с Путиным Сирию и КНДР

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