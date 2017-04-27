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Названо имя нового председателя правительства Астраханской области

Политика

Внеочередное заседание по согласованию кандидатуры на высокий пост прошло 27 апреля

Руслан Султанов утвержден на должность председателя правительства Астраханской области
Иллюстрация: Astroblduma.ru
Руслан Султанов утвержден на должность председателя правительства Астраханской области

Астрахань, 27 апреля 2017, 09:44 — REGNUM  Правительство Астраханской области возглавит Руслан Султанов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе думы региона, такое решение было принято депутатами на состоявшемся 27 апреля внеочередном заседании законодательного органа.

За кандидатуру Расула Султанова, предложенную губернатором Александром Жилкиным, проголосовало значительное большинство народных избранников.

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Как отметил председатель думы Игорь Мартынов, для успешного выполнения задач на этом ответственном посту у Султанова есть политический, управленческий и предпринимательский опыт. Спикер выразил уверенность, что «консолидация ветвей власти региона усилится, и совместная работа с депутатским корпусом станет более эффективной».

О новом вице-губернаторе известно, что уроженец Астрахани Расул Султанов после окончания Российской экономической академии имени Плеханова работал в управлении внешнеэкономических связей администрации Астраханской области. Возглавлял государственное предприятие «Астраханьавтодорремстрой».

Султанов имеет большой опыт работы в исполнительных органах власти. Был заместителем председателя регионального правительства по инвестиционной политике и имущественным отношениям, министром строительства и дорожного хозяйства, руководителем аппарата администрации Астрахани. В 2016 году избран депутатом думы Астраханской области шестого созыва от партии «Единая Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, предшественник Султанова — Константин Маркелов покинул пост председателя правительства региона, который он занимал с 2005 года, 25 апреля. Соответствующий указ об отставке подписал губернатор Астраханской области Александр Жилкин. Должность Маркелов покинул по собственному желанию. Между тем, как отмечают эксперты, отставка Константина Маркелова не стала неожиданностью, а была давно прогнозируема.

Также 25 апреля, согласно распоряжению главы региона, исполняющим обязанности председателя областного правительства был назначен заместитель председателя правительства Астраханской области — министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Василий Корнильев.

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