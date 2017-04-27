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В Алтайском крае вводят дополнительный запрет на курение

Политика

Алтайские парламентарии в окончательном чтении приняли закон «О регулировании отдельных отношений в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории Алтайского края»

Сигареты
GDJ
Сигареты

Барнаул, 27 апреля 2017, 09:43 — REGNUM  Курильщикам в Алтайском крае запретят курить не только на территориях парков, скверов и набережных (за исключением специально отведенных мест на открытом воздухе), но и на остановках общественного транспорта. Соответствующий закон сегодня, 27 апреля, единогласно приняли депутаты Заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также любителям табака придется заплатить штраф за курение на крыльце (и в 10 метрах от него) и в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания.

«Люди, которые активно употребляют алкогольную продукцию в этих псевдобарах, они тут же выходят и начинают курить. Здесь тут же находится детская площадка, и это вызывает определенное возмущение общественности», — пояснял ранее заместитель председателя комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по здравоохранению и науке Николай Якушев.

Для вступления закона в силу потребуется внесение изменений в закон Алтайского края от 10 июля 2002 года № 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края», в соответствии с которым будет предусмотрена ответственность за нарушение дополнительных ограничений курения табака»

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае планируют ввести дополнительные ограничения на курение

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