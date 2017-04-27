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Моралес обвинил генсекретаря Альмагро в разрушении ОАГ

Политика

Президент Боливии заявил, что генсек ОАГ разрушает организацию, отстаивая интересы США в Латинской Америке

Ла-Пас, 27 апреля 2017, 09:36 — REGNUM  Президент Боливии Эво Моралес обвинил генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро в разрушении организации из «покорности» «североамериканской империи», сообщает ElDiario.es.

«Луис Альмагро разрушает ОАГ из покорности североамериканской империи с ее политикой вмешательства», — написал президент Моралес на своей странице в Twitter.

Президент Боливии выразился таким образом после того, как правительство Мадуро объявило, что 27 апреля будет инициировать процедуру выхода из ОАГ после того, как организация созвала совещание министров иностранных дел по вопросу Венесуэлы без ее одобрения.

Министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес подтвердила, что ее страна не будет участвовать «ни в какой деятельности, которая направлена на интервенцию и вмешательство группы стран, которые стремятся нарушить мир и стабильность» в Венесуэле.

Президент Боливии также обвинил Альмагро в провокации насилия в Венесуэле на фоне протестов оппозиции и в отстаивании интересов Соединенных Штатов в странах Латинской Америки.

Напомним, ОАГ 26 апреля одобрила предложение о созыве совещания министров иностранных дел для решения политического кризиса в Венесуэле 19 голосами за, 10 голосами против, при четырех воздержавшихся и одном отсутствующем.

Венесуэла ранее предупредила, что покинет организацию, если это собрание будет созвано, однако в соответствии с Уставом ОАГ, действующим с 1948 года, процесс выхода растянется на два года. Кроме того, Венесуэле необходимо будет вернуть задолженность по взносам в размере 8,7 млн долларов.

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