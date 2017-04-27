МИД Франции опубликовал «доказательства» вины Асада в химатаке в Идлибе

Париж, , 09:33 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции опубликовало шестистраничный доклад с аргументами в пользу версии о том, что химическую атаку в провинции Идлиб (Сирия) совершили войска президента Сирии Башара Асада, сообщает Reuters.

В докладе утверждается, что приказ на осуществление химатаки отдал лично Башар Асад или «кто-то из его ближайшего окружения». В документе в качестве доказательств химической атаки с применением зарина приводятся результаты анализов образцов с места происшествия, собранные французской разведкой при «задействовании необходимых ресурсов».

В этих пробах, по данным МИД Франции, были найдены следы зарина и примесь гексамина (уротропина), характерная, как считают во французской разведке, для химического оружия, произведенного в сирийских лабораториях. Также разведка настаивает на обнаружении побочного продукта синтеза зарина — диизопропила метилфосфата.

Также в докладе приводится анализ «тактической обстановки» в провинции Идлиб, который свидетельствует о том, что у противостоящих Асаду группировок нет химического оружия и средств его доставки «по воздуху».

«Основываясь на этой общей оценке и на достоверной и последовательной информации, собранной нашими спецсужбами, Франция считает, что атака с применением химоружия в Сирии в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года была проведена ВВС Сирии и сирийскими спецслужбами», — говорится в докладе МИД Франции.

Кроме того, власти Франции сомневаются в том, что Сирия предоставила полную и правдивую информацию об уничтожении своего арсенала химоружия. Франция считает, что Дамаск сохранил не только потенциал для производства зарина, но и его запас.

Напомним, предполагаемая химическая атака в сирийском городе Хан-Шейхун произошла 4 апреля. О ней сообщили западные СМИ, по их данным, жертвами инцидента стали от 50 до 100 человек.

Несмотря на то что Организация по запрещению и уничтожению химического оружия еще не начала расследование произошедшего в провинции Идлиб, удерживаемой так называемой сирийской оппозицией, многие западные лидеры поспешили обвинить правительство Сирии в причастности к атаке.

Официальный Дамаск категорически отрицает подобные обвинения. По сведениям российских военных ВВС Сирии нанесли удар по арсеналу боевиков, на котором в том числе изготавливались фугасы с отравляющими веществами. Со своей стороны Москва настаивает на полноценном и всестороннем международном расследовании инцидента с привлечением всех сторон конфликта в Сирии.

Несмотря на отсутствие доказательств, в ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских войск «Шайрат» в провинции Хомс. С кораблей США в Средиземном море по территории базы было выпущено 59 ракет «Томагавк».

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