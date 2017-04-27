Четверг, 27 Апреля 2017 года
10:03:02 МСК

МИД Франции опубликовал «доказательства» вины Асада в химатаке в Идлибе

Политика

В докладе утверждается, что приказ на осуществление химатаки отдал лично Башар Асад или «кто-то из его ближайшего окружения»

Париж, 27 апреля 2017, 09:33 — REGNUM  Министерство иностранных дел Франции опубликовало шестистраничный доклад с аргументами в пользу версии о том, что химическую атаку в провинции Идлиб (Сирия) совершили войска президента Сирии Башара Асада, сообщает Reuters.

В докладе утверждается, что приказ на осуществление химатаки отдал лично Башар Асад или «кто-то из его ближайшего окружения». В документе в качестве доказательств химической атаки с применением зарина приводятся результаты анализов образцов с места происшествия, собранные французской разведкой при «задействовании необходимых ресурсов».

В этих пробах, по данным МИД Франции, были найдены следы зарина и примесь гексамина (уротропина), характерная, как считают во французской разведке, для химического оружия, произведенного в сирийских лабораториях. Также разведка настаивает на обнаружении побочного продукта синтеза зарина — диизопропила метилфосфата.

Также в докладе приводится анализ «тактической обстановки» в провинции Идлиб, который свидетельствует о том, что у противостоящих Асаду группировок нет химического оружия и средств его доставки «по воздуху».

«Основываясь на этой общей оценке и на достоверной и последовательной информации, собранной нашими спецсужбами, Франция считает, что атака с применением химоружия в Сирии в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года была проведена ВВС Сирии и сирийскими спецслужбами», — говорится в докладе МИД Франции.

Кроме того, власти Франции сомневаются в том, что Сирия предоставила полную и правдивую информацию об уничтожении своего арсенала химоружия. Франция считает, что Дамаск сохранил не только потенциал для производства зарина, но и его запас.

Напомним, предполагаемая химическая атака в сирийском городе Хан-Шейхун произошла 4 апреля. О ней сообщили западные СМИ, по их данным, жертвами инцидента стали от 50 до 100 человек.

Несмотря на то что Организация по запрещению и уничтожению химического оружия еще не начала расследование произошедшего в провинции Идлиб, удерживаемой так называемой сирийской оппозицией, многие западные лидеры поспешили обвинить правительство Сирии в причастности к атаке.

Официальный Дамаск категорически отрицает подобные обвинения. По сведениям российских военных ВВС Сирии нанесли удар по арсеналу боевиков, на котором в том числе изготавливались фугасы с отравляющими веществами. Со своей стороны Москва настаивает на полноценном и всестороннем международном расследовании инцидента с привлечением всех сторон конфликта в Сирии.

Несмотря на отсутствие доказательств, в ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских войск «Шайрат» в провинции Хомс. С кораблей США в Средиземном море по территории базы было выпущено 59 ракет «Томагавк».

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Франции: У Парижа есть доказательства применения Дамаском зарина

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии
Главное сегодня
NB!
27.04.17
МИД Франции опубликовал «доказательства» вины Асада в химатаке в Идлибе
ПарижФранция Ракетный удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии Политика
NB!
27.04.17
На решение всех проблем многодетных семей в бюджете Краснодара денег нет
КраснодарРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
27.04.17
Плавали плохо: Глава Хакасии неожиданно отправил в отставку правительство
АбаканРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
27.04.17
Ремонт или снос: Оренбург может потерять здание, где учился Гагарин
ОренбургРоссия Судьба архитектурного наследия Общество
NB!
27.04.17
«На рубль надавил Путин»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Долгорук
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
27.04.17
«Нефть от провала удержит доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
27.04.17
«Рубль не сломлен»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Первый в России: На Кубани открыли питомник саженцев винограда
КраснодарРоссия Виноделие Экономика
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 27 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Послание Лукашенко: вместо споров — переговоры
МинскБелоруссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Юань проседает третий день подряд по отношению к доллару США
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
27.04.17
Олигарх-социалист: свежо предание, да верится с трудом
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Предсказуемость и интрига в одной губернаторской кампании
БелгородРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Гробокопательский законопроект: разброд и шатание
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Административный ресурс против популизма — кто кого?
ЕкатеринбургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Война, ставшая результатом беспечности
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Новосибирцы отстояли свои права. Кто победитель – и кто проигравший?
НовосибирскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Украина наращивает экспорт своих товаров в Россию. Вот такая «война»
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
27.04.17
Азербайджан и ЕС: о чем задумался Баку
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Майдан головного мозга как комплексное расстройство психики и интеллекта
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
27.04.17
Когда театр не «для души», а о душе
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
ещё главное