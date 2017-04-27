Миронов против даже обсуждения совместного с Японией освоения Курил

Москва, , 09:31 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает недопустимым даже обсуждение возможной уступки южно-курильских островов, передает корреспондент ИА REGNUM 27 апреля.

«Необходимо четко заявить: утрата Южных Курил будет иметь для России катастрофические последствия геополитического, экономического и морального свойства, которые не в состоянии компенсировать самые выдающиеся результаты», — сказал он в преддверии встречи президента РФ и премьер-министра Японии.

Депутат Госдумы отметил появление в СМИ публикаций отечественных экспертов, в которых допускается не только перспектива обсуждения данного вопроса, но и уступка Японии Южных Курил в рамках условий мирного договора 1956 года — даже некоторые чиновники в формате «личного мнения» считают для себя возможным участие в подобных дискуссиях, говорит парламентарий.

Несмотря на частный характер публикаций, японская сторона крайне чутко воспринимает появление подобных материалов, указал Миронов, и может расценить их как «сигналы», которые якобы свидетельствуют об изменении позиции России в отношении островов.

По мнению Миронова, возможные планы совместного экономического освоения Южных Курил также не могут рассматриваться как некая прелюдия к изменению статуса островов в любой форме.

Президент РФ Владимир Путин 27 апреля проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Япония хочет добиться прогресса на переговорах по мирному договору с Россией, а также в вопросе осуществления совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, заявил Абэ.

Москва и Токио ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил. Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые в Японии называют Хабомаи, по итогам войны вошли в состав СССР, однако их принадлежность оспаривается Токио. Как неоднократно заявлял МИД РФ, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.