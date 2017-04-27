Сторонники и противники Мадуро возвращаются на улицы Венесуэлы

Каракас, , 08:56 — REGNUM Тысячи сторонников курса бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса и его приемника нынешнего президента Николаса Мадуро, среди которых было много подростков и студентов, 26 апреля прошли по центру Каракаса и обвинили оппозицию в насилии и вандализме, происходящем в стране на протяжении последних нескольких недель, сообщает интернет-издание Libertad Digital.

Мобилизационная акция, названная «Марш молодежи за мир и против терроризма», завершилась возле президентского дворца Мирафлорес в центре столицы с призывами одобрения плана президента Николас Мадуро по нейтрализации групп, распространяющих насилие.

В то же время тысячи сторонников оппозиции снова пытались из разных районов столицы пройти к офису уполномоченного по правам человека, расположенному в центре города, с просьбой поддержать действия парламента против судей Верховного суда. Однако силы безопасности помешали массам протестующих пройти к центру и снова разогнали некоторые группы, когда они достигли главной дорожной артерии столицы — шоссе Франсиско Фахардо.

После того, как сотрудники полиции разогнали оппозиционные марши, группа демонстрантов собралась в районе площади Альтамира в муниципалитете Чакао в восточной части Каракаса, где начали строить баррикады. В это время 20-летний молодой человек был найден мертвым недалеко от площади. Причины его смерти неизвестны, сообщил в Twitter мэр Chacao и оппозиционер Рамон Мучачо.

Со своей стороны, прокуратура Венесуэлы также сообщила о смерти другого молодого человека 22 лет, найденного недалеко от района протестов в городе Валенсия в центральном штате Карабобо. Прокурор заявил, что молодой человек получил ранения еще 24 апреля в ходе демонстрации, когда он «покинул свой дом в округе Мигель Пенья».

В результате, по официальным данным, число погибших с начала протестов в Венесуэле составило уже 29 человек, 437 человек получили ранения и 1289 человек были задержаны органами правопорядка.

Напомним, что в Венесуэле продолжается политический кризис, вызванный противостоянием правительства Николаса Мадуро, продолжающим курс Уго Чавеса, и правой оппозиции, получившей абсолютное большинство в парламенте на выборах в 2015 году.

Кризис обострился после решения Верховного суда взять на себя полномочия парламента и отменить депутатскую неприкосновенность и происходит на фоне сложной экономической ситуации в стране.

При этом на правительство Венесуэлы оказывает мощное давление часть мировой общественности, требуя соблюдать права человека, провести внеплановые выборы и освободить политических заключенных. Свою позицию по этому поводу уже высказали США, Испания и ряд латиноамериканских государств.