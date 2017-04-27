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Россию заподозрили в оказании «ядерной помощи» Северной Кореи

Политика

«Политический курс, который взяла РФ, в корне отличается от курса Японии, США и Южной Кореи»

Флаги КНДР
(stephan)
Флаги КНДР

Токио, 27 апреля 2017, 08:50 — REGNUM  Российская Федерация могла «оказать помощь» Северной Кореи в усовершенствовании «ядерной программы», которая угрожает безопасности всего мира. Об этом пишет газета Daily Star (перевод на сайте «ИноТВ»).

По мнению автора статьи, северокорейское грузовое судно, которое имеет регулярное сообщение с РФ, якобы «может использоваться для транспортировки ядерных боеголовок».

Еще одна газета Sankei Shimbun считает, что России нельзя позволить «поддерживать страны», обладающие оружием массового уничтожения.

«Политический курс, который взяла РФ, в корне отличается от курса Японии, США и Южной Кореи, которые предпринимают действия против растущей угрозы в восточной Азии», — отмечает автор японского издания.

Отметим, что каких либо доказательств своих заявлений авторы статей так и не предоставили.

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Ядерная программа Северной Кореи
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