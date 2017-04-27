ВВС Израиля атаковали объект вблизи аэропорта Дамаска — СМИ

Дамаск, , 08:49 — REGNUM Мощные взрывы и пожар в районе международного аэропорта в Дамаске произошли в результате воздушного удара израильских ВВС. Об этом сообщает 27 апреля телеканал Al Ayam.

По предварительным данным, целью атаки являлась военная база неподалеку от воздушной гавани. Каких-либо заявлений от командования сирийскими вооруженными силами пока не поступало.

Как сообщает новостной портал «Сурия аль-Эн», мощность взрывов была такова, что их раскаты были слышны на востоке сирийской столицы. На странице IsraelBreaking в Twitter опубликовано видео взрывов, которые, как говорится в описании, произошли около аэропорта Дамаска.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля военно-воздушные силы Израиля в очередной раз нанесли авиаудар по позициям сирийской правительственной армии в районе Голанских высот. По данным сирийских военных, авиаудар был нанесен после того, как сирийская армия предотвратила проникновение групп террористов в селение Эль-Кунейтр. 17 марта самолеты ВВС Израиля, атаковавшие объекты на территории Сирии, подверглись обстрелу сирийскими средствами ПВО.

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