На границе с Крымом пройдут учения ВСУ

Киев, , 08:54 — REGNUM Учения на границе с Крымом проведут ВСУ 28 апреля, заявил представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Игорь Бирюков, передает телеканал «112 Украина».

По его словам, учебные мероприятия для военнослужащих украинской армии пройдут в Херсонской области. В учения войдут марш и преодоление водных преград.

«Это плановые учения боевой подготовки и слаженности воинских частей», — уточнил Бирюков.

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Согласно сообщению пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы, работа контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на границе с Крымом во время учений будет осуществляться в обычном режиме.

Также пресс-служба оперативного командования «Юг» ВСУ сообщила о том, что в Николаевской области 27 апреля пройдут учения отдельной мотопехотной бригады, запланирован марш с преодолением водной преграды. Отмечается, что бригада в ближайшее время будет перенаправлена в Донбасс для участия в военном конфликте.

Напомним, ранее антитеррористические учения в Херсонской области провела СБУ. В службе безопасности также сообщали, что проводимые учения являются плановыми, и просили местных жителей сохранять спокойствие на время дислокации в населенных пунктах бойцов СБУ.

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