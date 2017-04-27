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Ливия просит помощи у ЕС

Политика

Руководство ВМС Ливии запросило у Брюсселя около 130 оснащенных судов, патрульные лодки, радары, рации, машины скорой помощи, а также оружие

Валлетта, 27 апреля 2017, 08:53 — REGNUM  26 апреля в столице Мальты Валетте прошла встреча на высшем уровне по вопросам безопасности Европейского союза, на которой присутствовали министры обороны стран-членов ЕС, а также представители НАТО, ООН, Frontex и других организаций.

В рамках встречи обсуждался вопрос о помощи ливийской береговой охране, которая обратилась к руководству ЕС с просьбой предоставить военную технику, морское оборудование для перевозки беженцев и оружие.

Ливия является транзитной страной, куда пребывают беженцы со стран Ближнего Востока и Северной Африки с целью переплыть Средиземное море и оказаться в Европе.

В связи с тем, что миграционный кризис обостряется, Ливия не справляется с большим потоком людей. Руководство ВМФ страны запросило у Брюсселя около 130 оснащенных судов, патрульные лодки, радары, рации, машины скорой помощи, а также оружие.

Однако европейские политики сомневаются, что данная помощь будет эффективна, потому что опасаются многих рисков, например, если оружие перехватят боевики и использует его в своих целях.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 в Ливии царит политический кризис, не прекращаются столкновения между правительственными войсками и исламскими силами, в том числе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Данный вопрос будет рассмотрен на втором дне встречи, который пройдет 27 апреля.

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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