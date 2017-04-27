Власти США проведут расследование по поводу импорта алюминия

Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Власти США в ближайшее время проведут проверку влияния импорта алюминия на безопасность страны. Об этом, как передает ПРАЙМ, сообщил министр торговли США Уилбур Росс в ходе специального брифинга.

По его словам, промышленность США из-за «нечестной игры зарубежных компаний» подверглась «огромному давлению», что привело к закрытию ряда заводов и сокращению выработки.

Расследование Вашингтона, которое вызвано необходимостью обеспечения нацбезопасности страны, может привести к сокращению объемов импорта алюминия, считает министр торговли США.

При этом Росс добавил, что одним из крупнейших поставщиков алюминия в США является Россия, на долю которой приходится 12,5% американского алюминиевого импорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля президент США Дональд Трамп заявил об отказе Вашингтона выходить из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).

По словам главы Белого дома, он намерен привести NAFTA «в соответствие с требованиями момента» путем переговоров с лидерами соглашения.

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