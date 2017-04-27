В аэропорту Дамаска произошел взрыв и начался пожар
В Twitter Israel Breaking cообщается, что причиной взрыва мог стать авианалет израильских ВВС
Дамаск, 27 апреля 2017, 07:49 — REGNUM В Сирии в районе аэропорта Дамаска прогремел мощный взрыв, сообщает 27 апреля телеканал «Аль-Маядин».
По сообщению корреспондента телеканала, в аэропорту начался пожар. Другие подробности инцидента пока не приводятся.
Причины взрыва не сообщаются.
В Twitter Israel Breaking cообщается, что причиной взрыва мог стать авианалет израильских ВВС. При этом ссылаются на СМИ, принадлежащие партии «Хезболла».
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