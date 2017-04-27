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«Готов ли губернатор Хабаровского края отвечать за ошибки» — оппозиция

Политика

В ходе отчета Вячеслава Шпорта перед региональным парламентом его спросили о готовности отвечать за неудачные, по мнению оппозиции, законопроекты

Хабаровск, 27 апреля 2017, 08:42 — REGNUM  Парламентарии от оппозиции упрекнули губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта после его отчета перед региональным парламентом в отмене прямых выборов мэров, монетизации льгот, низких зарплатах и появлении «хабаровских живодерок», передает корреспондент ИА REGNUM.

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Депутат Законодательной думы Хабаровского края от фракции ЛДПР Елена Грешнякова в ходе отчета губернатора перед парламентом, который состоялся в среду, 26 апреля, спросила, готов ли глава региона отвечать за ошибки. В частности, за закон об отмене прямых выборов мэров. По мнению парламентария, закон не нашел поддержки у населения.

Вячеслав Шпорт ошибкой законы не считает, но признает, что расчет был не совсем точным. Он полагает, что в ходе внедрения закона в жизнь необходимо проводить консультации с местным населением.

Между тем, накануне отчета главы региона в парламенте, зампред краевого правительства по вопросам внутренней политики Виктор Марценко в ходе встречи с журналистами особо подчеркнул, что «конкурсная модель никому не навязывается».

«Хочу подчеркнуть: конкурсная модель никому не навязывается. В городских и сельских поселениях депутаты сами принимают решение, как будут избираться мэры. На сегодняшний день на конкурсную модель перешли 130 муниципалитетов края», — подчеркнул чиновник

Между тем, в свободном порту Ванино, где главу района выбрали только с третьей попытки, назревает очередной скандал, опять же связанный с отменой прямых выборов, на этот раз, главы районного центра — поселка Ванино. Жители возмущены тем, что большинство депутатов-единороссов в поселковом Совете умышленно не дают хода народной инициативе о прямых выборах мэра.

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Впрочем, глава региона Вячеслав Шпорт на вопрос оппозиции ответил прямо: «Если есть ошибки, то их необходимо исправлять, чтобы люди не думали, что мы мечемся из стороны в сторону».

Еще одним критиком губернатора стал лидер думской фракции КПРФ Александр Громов. Он заявил, что коммунисты оценивают работу правительства как неудовлетворительную.

Коммунисты раскритиковали практически все ключевые аспекты деятельности региональной власти.

Федеральный проект о выделении бесплатных участков земли площадью в 1 га Громов называл пустым: «Кто сюда поедет на таких условиях? Во времена столыпинских реформ людям давали 15 гектаров, 400 рублей денег и освобождали от всех налогов. Во времена СССР сюда ехали все мы знаем, как».

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Критике коммунистов подверглись и низкие заработки жителей края, и отток населения и вообще — сокращение населения, при том, что в других, не дальневосточных регионах РФ оно растет.

Лидер хабаровских коммунистов припомнил Вячеславу Шпорту даже жуткую историю с хабаровскими живодерками, заявив, что это единственная новость про хабаровский край, вышедшая на федеральный уровень.

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Особой критике лидер фракции КПРФ подверг состояние сельского хозяйства — закрыты проекты «Совхоз Заря» и «Хабаровский бройлер».

Как сообщало ИА REGNUM, краевой закон о назначении глав муниципальных образований в Хабаровском крае вызывает много споров и критики со стороны населения. В частности, в свободном порту Ванино главу района смогли выбрать лишь с третьей попытки.

Реализация закона о дальневосточном гектаре в регионе проходит «неровно: если в Хабаровском, Амурском районе, районе имени Лазо гектары разбирают, как горячие пирожки, то в свободном порту Ванино население испытывает проблемы с выделением удобных участком — часть земель зарезервирована для инвесторов, часть принадлежит принадлежит военным, либо Гослесофонду.

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Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
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