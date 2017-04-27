В Совфеде назвали адресатов заявления Генштаба РФ о ядерной угрозе США
Клинцевич: «Пусть они знают, что мы знаем»
Москва, 27 апреля 2017, 07:28 — REGNUM Заявление Генштаба РФ о том, что Пентагон создает военную инфраструктуру у российских границ для нанесения внезапного ракетно-ядерного удара, является сигналом для мирового сообщества, для американского руководства и для граждан России, сообщил первый заместитель главы комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.
Клинцевич подчеркнул, что такие заявления всегда делаются в чей-то адрес, и первый из этих адресатов — мировое сообщество. «Во-вторых, послан ясный сигнал руководству США, что любое развитие событий не станет для нас неожиданностью», — сказал он.
По словам Клинцевича, еще раз донести свою позицию Вашингтону лишним не будет. «Пусть, что называется, они знают, что мы знаем, — отметил он. — В данный конкретный момент самая верная гарантия сохранения мира — это наша способность самым жестким образом ответить на возможную агрессию».
Клинцевич обратил внимание еще на одного адресата послания: оно сделано в первую очередь для российских граждан. «Им нечего опасаться: ситуация под контролем», — пояснил он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 апреля первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ Виктор Познихир заявил, что у Генштаба РФ есть информация о создании Пентагоном военной инфраструктуры у границ России для нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по РФ.
Познихир отметил, что Россия будет вынуждена принимать меры, чтобы обезопасить себя от воздействия средств мгновенного глобального удара и противоракетной обороны.
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