Дело о вбросе бюллетеней на выборах депутатов Госдумы на Дону ушло в суд
В избирательные урны попали без малого 800 бюллетеней
Ростов-на-Дону, 27 апреля 2017, 07:02 — REGNUM В Ростове-на-Дону суд назначит наказание обвиняемым во вбросе бюллетеней на выборах депутатов Госдумы РФ. По закону ответы три члена участковой избирательной комиссии №1958 Пролетарского района и один наблюдатель. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 27 апреля.
Все фигуранты уголовного дела обвиняются в фальсификации избирательных документов и итогов голосования. Как выяснили следователи, в избирательную урну попали более 760 бюллетеней, в которых были заранее поставлены отметки за тех или иных кандидатов.
Напомним, роковым днём для четырёх человек стало 18 сентября 2016 года. Вброс бюллетеней был сопровожден внесением в списки избирателей заведомо ложных сведений о якобы выдаче бланков 382 избирателям. На самом деле эти горожане в голосовании участия не приняли.
Не учли члены комиссии наличие камер видеонаблюдения, которые транслировали процесс голосования на просторах всемирной паутины, и бдительных горожан на участке.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, результаты выборов на участке №1958 были аннулированы, а самих членов УИК лишили соответствующего статуса. Также сложил свои полномочия председатель территориальной избирательной комиссии Юрий Сидоренко.
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