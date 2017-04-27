Дело о вбросе бюллетеней на выборах депутатов Госдумы на Дону ушло в суд

Ростов-на-Дону, , 07:02 — REGNUM В Ростове-на-Дону суд назначит наказание обвиняемым во вбросе бюллетеней на выборах депутатов Госдумы РФ. По закону ответы три члена участковой избирательной комиссии №1958 Пролетарского района и один наблюдатель. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 27 апреля.

Все фигуранты уголовного дела обвиняются в фальсификации избирательных документов и итогов голосования. Как выяснили следователи, в избирательную урну попали более 760 бюллетеней, в которых были заранее поставлены отметки за тех или иных кандидатов.

Напомним, роковым днём для четырёх человек стало 18 сентября 2016 года. Вброс бюллетеней был сопровожден внесением в списки избирателей заведомо ложных сведений о якобы выдаче бланков 382 избирателям. На самом деле эти горожане в голосовании участия не приняли.

Не учли члены комиссии наличие камер видеонаблюдения, которые транслировали процесс голосования на просторах всемирной паутины, и бдительных горожан на участке.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, результаты выборов на участке №1958 были аннулированы, а самих членов УИК лишили соответствующего статуса. Также сложил свои полномочия председатель территориальной избирательной комиссии Юрий Сидоренко.

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