Немецко-израильское общество: Зигмар мог бы проявить больше тактичности

Берлин, , 06:54 — REGNUM Ангела Меркель поддержала Габриэля Зигмара после отказа премьер-министра Израиля во встрече с немецкой делегацией, сообщает Die Zeit.

«Мы считаем, что встречи с неправительственными организациями в демократической стране не должны вызывать такие последствия, это должно восприниматься в порядке вещей, — сообщает пресс-секретарь канцлера ФРГ. — Досадно, что встреча сне состоялась».

Он также сообщает, что во время нанесения официального визита канцлера Германии в Израиль встреча с представителями НПО всегда стояла на повестке дня.

Представители Немецко-израильского общества, организации по развитию двусторонних отношений, наоборот, отмечают, что Зигмар мог бы проявить больше тактичности по отношению к правящей власти.

«Однако это никак не должно повлиять на отношения между нашими странами», — добавил президент общества Хельмут Кёнигсхаус.

Израильские СМИ также разделились в оценке данного события: некоторые информационные издания считают, что Нетаньяху поступил правильно, другие — что совершил ошибку.

«Израиль — свободная страна, здесь общественные организации имеют право голоса», — поддержала позицию Германии глава Совета по делам прессы в Израиле.

25 апреля премьер-министр Израиля отменил встречу с министром иностранных дел ФРГ из-за встречи немецкой делегации с представителями НПО, критикующих политику правящей партии в отношении оккупации Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима.