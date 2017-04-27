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Немецко-израильское общество: Зигмар мог бы проявить больше тактичности

Политика

Канцлер ФРГ, наоборот, осудила отказ премьер-министра Израиля во встрече с немецкой делегацией

Берлин, 27 апреля 2017, 06:54 — REGNUM  Ангела Меркель поддержала Габриэля Зигмара после отказа премьер-министра Израиля во встрече с немецкой делегацией, сообщает Die Zeit.

«Мы считаем, что встречи с неправительственными организациями в демократической стране не должны вызывать такие последствия, это должно восприниматься в порядке вещей, — сообщает пресс-секретарь канцлера ФРГ Штеффен Зайберт. — Досадно, что встреча с Биньямином Нетаньяху не состоялась».

Он также сообщает, что во время нанесения официального визита канцлера Германии в Израиль встреча с представителями НПО всегда стояла на повестке дня.

Представители Немецко-израильского общества, организации по развитию двусторонних отношений, наоборот, отмечают, что Зигмар мог бы проявить больше тактичности по отношению к правящей власти.

«Однако это никак не должно повлиять на отношения между нашими странами», — добавил президент общества Хельмут Кёнигсхаус.

Израильские СМИ также разделились в оценке данного события: некоторые информационные издания считают, что Нетаньяху поступил правильно, другие — что совершил ошибку.

«Израиль — свободная страна, здесь общественные организации имеют право голоса», — поддержала позицию Германии глава Совета по делам прессы в Израиле.

25 апреля премьер-министр Израиля отменил встречу с министром иностранных дел ФРГ из-за встречи немецкой делегации с представителями НПО, критикующих политику правящей партии в отношении оккупации Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима.

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