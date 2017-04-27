МИД КНР: Китай предпримет меры, если США не прекратит развертывание ПРО

Пекин, , 06:34 — REGNUM Пекин 26 апреля озвучил Вашингтону серьезную обеспокоенность фактом того, что элементы американской противоракетной системы THAAD были доставлены в Южную Корею для последующего размещения и введения системы в боевую готовность, сообщает газета Global Times.

«Китай призывает США и Южную Корею демонтировать оборудование и прекратить развертывание ПРО», — заявил пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан во время своего ежедневного пресс-брифинга.

Гэн также отметил, что развертывание THAAD нарушает стратегический баланс в регионе, усугубляя трения на Корейском полуострове, не принося никакой пользы в вопросе денуклеаризации полуострова. Более того, Китай уверен, что американская ПРО угрожает миру и стабильности в регионе.

«Развертывание ПРО идет вразрез с попытками всех сторон урегулировать противоречия путем мирных переговоров и консультаций, а также жестко противоречит стратегическим интересам Китая», — добавил Гэн, предупреждая о том, что Китай предпримет все необходимые меры обеспечения безопасности и собственных интересов.

Напомним, что ранее США и Южная Корея договорились об ускорении процесса развертывания системы ПРО, направленной якобы против угрозы со стороны КНДР, периодически проводящей испытания ядерного оружия и ракетные пуски. Однако, Китай уверен, что THAAD направлена его на сдерживание и видит в системе угрозу своим стратегическим интересам и безопасности. В связи с этим, в СМИ, принадлежащим Компартии Китая ранее появилась информация в достаточно жесткой манере предупреждающая США и Южную Корею о последствиях их совместных действий.

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