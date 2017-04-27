В 2016 году страны ЕС предоставили убежище более 710 тысячам беженцев

Брюссель, , 06:32 — REGNUM Страны Европейского союза в 2016 году предоставили убежище 710 400 беженцев, это в два раза больше показателей 2015 года, сообщает Der Merkur.

По данным агентства Eurostat, опубликованным 26 апреля, власти Германии выдали больше всего разрешений. Правительство ФРГ одобрило 445 210 заявок, это в три раза больше, чем в предыдущем году.

Однако по отношению к численности населения первое место среди стран ЕС занимает Швеция: на миллион жителей приходится 7040 беженцев.

Всего 100 беженцев получили убежище в Хорватии, а наименьшее количество разрешений на проживание выдало правительство Польши, где на миллион жителей приходится всего десять беженцев.

Более половины просящих политическое убежище в ЕС — выходцы из Сирии (405 600 человек), второе место занимают граждане Ирака (65 800), затем — афганцы (61 800).

Наибольшие шансы на одобрение ходатайств фиксируется у сирийцев (98% заявок) и у беженцев с Эритреи (92% заявок).

Наименьшую защиту предоставляют мигрантам с Северной Африки, например с Алжира, и с балканских государств: Косово, Албания, Сербия и Македония. Политическое убежище среди вышеперечисленных получили только 5% мигрантов.

Германия приняла 70% всех сирийских мигрантов (294 710), 48 820 беженцев из Ирака и 39 270 — из Афганистана.