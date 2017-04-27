Global Times: «Южная Корея должна заплатить за свое высокомерие»

Пекин, , 06:00 — REGNUM Южной Корее стоит отбросить иллюзию своей защищенности под крылом США и перестать действовать так, будто она влияет на траекторию развития Северо-Восточной Азии, поскольку Китай обладает куда большими возможностями стратегического сдерживания, говорится в редакционной статье газеты Global Times от 26 апреля, в которой авторы реагируют на информацию о скором развертывании американской ПРО на территории Южной Кореи.

По мнению авторов, развертывание американской системы противоракетной обороны THAAD на Корейском полуострове нарушает международные санкции, принятые против Северной Кореи, а значит критика Китая и его предупреждающие сигналы должны быть направлены не только в адрес Пхеньяна, но и в адрес Сеула.

«Что касается Южной Кореи, консервативные силы страны видят в THAAD не инструмент сдерживания северокорейских ракет, а жест, символизирующий стратегический крен страны в сторону США и рычаг давления на Китай», — утверждает Global Times.

При этом, по мнению издания, вину за эскалацию конфликта на полуострове нельзя накладывать только на КНДР, которая периодически в честь памятных дат в ее истории проводит ракетные пуски и ядерные испытания, осуждаемые КНР. В не меньшей, а может даже и большей, эскалации напряженности способствует политика самой Южной Кореи.

«Южная Корея должна заплатить за свое высокомерие. Сеул, превращая полуостров в пороховую бочку совместно с КНДР, играет с огнем. Все это подрывает попытки сгладить трения на полуострове, а Китай стоять в стороне не намерен», — говорится в материале.

Кроме того, авторы отмечают, что Китай несравнимо более могущественен, нежели Южная Корея, поэтому все стремления южнокорейских военных разместить THAAD на ее территории не только не принесут им никаких выгод, но и наткнутся на куда большие возможности Китая в сфере стратегического сдерживания.

«Не имея особо продвинутых технологий и крошечный рынок, Южной Корее удалось стать фаворитом среди некоторых ключевых игроков на мировой арене и заполучить развитие — утверждается в материале — Тем не менее, она не ценит свою позицию, а наоборот, провоцирует одну страну к столкновению с другой. В таком случае, ее процветание может стать мимолетным везением».

Напомним, что ранее стало известно о планах Южной Кореи и США ускорить сроки развертывания американской ПРО на Корейском полуострове.

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