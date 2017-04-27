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СДПГ: Ангела Меркель абсолютно ничего не сделала для женщин

Политика

Социал-демократы полагают, что инициативы Меркель по улучшению положения женщин в обществе — очередной ход перед парламентскими выборами

Берлин, 27 апреля 2017, 05:58 — REGNUM  Члены СДПГ критикуют политику Ангелы Меркель в отношении женщин, сообщает Die Welt.

«За время пребывания у власти Ангела Меркель абсолютно ничего не сделала для женщин, — отмечает генеральный секретарь СДПГ Катарина Барли. — Канцлер выступает за равноправие и улучшение положения женщин лишь накануне выборов, а потом прячется в кусты».

Социал-демократы считают, что глава правительства ФРГ ничего не делает для того, чтобы действительно предоставить больше прав женщинам, выровнять заработные платы с мужчинами, вернуть права на полный рабочий день для представительниц женского пола и т. д.

Министр труда Андреа Налес не раз предлагала законопроекты в пользу женщин, но члены Союза ХДС/ХСС блокировали данные инициативы.

Катарина Барли также была возмущена тем, что официальный видеоролик с саммита «Женской двадцатки», прошедшего 25−26 апреля в Берлине, отражает позицию только Ангелы Меркель.

«На саммите выступала министр по делам семьи, член СДПГ Мануэла Швезиг, которая предложила инициативы по улучшению положения женщин, но почему-то этого в видео не показали, — отмечает Барли. — Таким образом, канцлер приписывает себе чужие заслуги».

В рамках проведения саммита Меркель выдвинула инициативу создания специального фонда, финансовые средства которого пошли бы на помощь женщинам, проживающих в развивающихся странах.

Многие социал-демократы полагают, что это лишь очередной ход канцлера перед парламентскими выборами.

Выборы в бундестаг пройдут 24 сентября 2017 года. Лидирующими партиями являются Союз ХДС/ХСС и СДПГ, за пост канцлера поборются Ангела Меркель и Мартин Шульц.

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Выборы в Бундестаг ФРГ-2017
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