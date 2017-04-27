Сеул и Вашингтон обсудили развертывание THAAD в Южной Корее

Сеул, , 05:55 — REGNUM Советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Ким Гван Чжин и советник президента США по безопасности Герберт Макмастер провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили развертывание на Корейском полуострове системы ПРО THAAD и совместные действия в случае «провокаций» со стороны КНДР, передает Reuters.

Согласно сообщению южнокорейской стороны, Ким Гван Чжин доложил, что развертывание THAAD в Южной Корее «проходит гладко». Герберт Макмастер, в свою очередь, заверил коллегу, что в случае провокаций Северной Кореи она «будет наказана».

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — система противоракетной обороны армии США, которая предназначена для противодействия баллистическим ракетам ближнего, среднего и дальнего радиуса действия.

Первые элементы THAAD прибыли в Сеул 7 марта, однако их размещение в стране затормозилось в связи с резкой реакцией Китая, который считает американские противоракеты угрозой безопасности в регионе.

Тем не менее 26 апреля на полигоне в уезде Сонджи в Южной Корее были развернуты ключевые элементы THAAD, заявленной целью которой является защита союзника США от Северной Кореи.

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