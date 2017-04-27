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Der Merkur: Эммануэль Макрон станет новым президентом Франции

Политика

В последнем опросе жителей Франции 62% респондентов поддержали Эммануэля Макрона, и лишь 38% — Марин Ле Пен

Париж, 27 апреля 2017, 05:19 — REGNUM  26 апреля были опубликованы результаты очередного опроса жителей Франции, согласно которому беспартийный кандидат в президенты Эммануэль Макрон значительно опередил кандидата от консервативной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, сообщает Der Merkur.

Оба политика поборются за пост президента Франции на втором туре 7 мая. По окончанию первого тура, прошедшего 23 апреля, Макрон и Ле Пен набрали 23,8% и 21,5% соответственно.

Согласно последнему опросу жителей Франции, Макрон значительно опережает свою соперницу: его готовы поддержать 62% респондентов, а Ле Пен — 38%.

Помимо этого, бывшие кандидаты, не набравшие достаточного числа голосов в первом туре, призывают своих избирателей голосовать за Макрона. Его поддерживают также нынешней президент Франции Франсуа Олланд и бывший президент Николя Саркози.

Исходя из результатов опроса, а также учитывая такую поддержку со стороны французских и европейских политиков, Эммануэля Макрона ожидает победа, делает вывод Der Merkur.

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